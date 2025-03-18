У МОЗ розпорядились відновити доступ населення до здешевлених ліків

"МОЗ висловило позицію, що маркетингові платежі мають застосовуватися виключно до безрецептурних препаратів (ОТС), а їх обсяг повинен обмежуватися у прив’язці до продажів кожного конкретного препарату", - зазначає видання.

Більшість учасників наради погодилися із цією пропозицією, оскільки такі заходи мають сприяти стабілізації цін і покращенню доступу пацієнтів до необхідних ліків.

Доступність ліків після зниження цін на 100 найпопулярніших лікарських засобів і низку додаткових препаратів також обговорювалася під час наради, у якій з боку Офісу Президента брала участь Ірина Верещук.

Було відзначено, що ухвалені раніше заходи щодо зменшення вартості ліків виявилися ефективними. Разом з тим виникла нова проблема: доступ до деяких з цих препаратів виявився обмеженим.

На нараді було детально проаналізовано ситуацію, і негайно ухвалене рішення про відновлення доступу населення до цих ліків.