МОЗ пояснило, як надавати першу допомогу потерпілому: загальні правила
За статистикою, допомога, що була надана протягом перших 4 хвилин після настання критичного стану, збільшує шанси на порятунок на 30%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Перша допомога - це проведення найпростіших медичних заходів для порятунку життя, зменшення страждань потерпілого від надзвичайної ситуації і попередження розвитку можливих ускладнень.
Професійно таку допомогу надають, звичайно ж, медики, але не завжди бригада "швидкої" може прибути вчасно на місце події. Тому вміння кожного з нас надати першу необхідну допомогу постраждалим до прибуття служб порятунку може відіграти вирішальну роль у порятунку життя людини.
Основні принципи надання першої допомоги:
- правильність і доцільність (якщо ви не впевнені у своїх діях - краще утриматись);
- головне правило першої допомоги - не нашкодити;
- швидкість;
- продуманість, рішучість, спокій.
ЯК НАДАТИ ПЕРШУ ДОПОМОГУ
Для того, щоб надати першу невідкладну допомогу, алгоритм ваших дій має бути таким:
- Оглянути місце події та впевнитись у тому, що надання допомоги буде безпечним: забезпечити власну безпеку, а також безпеку потерпілого та людей навколо.
- Оцінити стан постраждалого (свідомість, дихання, пульс).
- За необхідності викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, а також інші екстрені служби (поліцію, аварійно-рятувальну службу, службу газу тощо).
- Оцінити наявність критичних кровотеч та зупинити їх.
- Забезпечити прохідність дихальних шляхів.
- Якщо у постраждалого відсутні ознаки життя та немає критичної кровотечі (або ви вже її ліквідували) - розпочати серцево-легеневу реанімацію.
- Перевести постраждалого у стабільне положення (на боці, обличчям до себе, рука під головою, нога зігнута в коліні), якщо не йдеться про підозру на травми хребта та кісток тазу і серцево-легенева реанімація була вдалою.
- Не залишати постраждалого та контролювати стан його життєвих функцій до прибуття екстрених служб.
В міністерстві наголосили, що якщо ви не маєте відповідних навичок для надання допомоги, слід звернутись за допомогою до інших присутніх на місці події.
"МОЗ України закликає кожного свідомого українця знайти у своєму місті курси з надання першої допомоги та отримати ці практичні навички. Тому що саме ви можете врятувати чиєсь життя в критичній ситуації!", - наголосили в міністерстві.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна пояснювало, коли варто звертатись до "швидкої", а коли можна обмежитись дзвінком до сімейного лікаря.
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