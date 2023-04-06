МОЗ за підтримки Favbet готує рекомендації із запобігання ігровій залежності

Його мета - розробити рекомендації із запобігання ігровій залежності як для державних органів, так і безпосередньо для операторів азартних ігор.

Упродовж двох місяців дослідження та анкетування гравців команда проєкту визначила кілька основних маркерів. Про них організатори дослідження говорили 4 квітня під час пресконференції. Зокрема, робота із запобігання ігровій залежності має вестись одночасно у двох напрямах: виявлення проблемної поведінки ще до того, як вона переросте у залежність, і створення ефективного "маршруту допомоги".

За словами директора Департаменту медичних послуг МОЗ Олександри Машкевич, міністерство вже працює над розробкою стандартів і протоколів, які буде винесено на громадське обговорення.

Директор Департаменту медичних послуг МОЗ Олександра Машкевич

Про нормативну сторону запобігання ігровій залежності говорив і голова Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Іван Рудий. На сайті Комісії є перелік легальних гральних закладів, що дотримуються принципів відповідальної гри та дбають про безпеку гравців.

Голова Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Іван Рудий

Представник Центру відповідальної гри, професор та психолог Костянтин Аймедов наголосив, що одним із найважливіших заходів у протидії ігровій залежності є раннє виявлення її перших ознак. Саме тому вже зараз Центр працює над розробкою порад для гравців та їх близьких, які доопрацьовуватимуться за результатами дослідження.

Представник Центру відповідальної гри, професор та психолог Костянтин Аймедов

Про ігрову культуру говорила й представник Центру, доктор юридичних наук Зоряна Топорецька. Вона зауважила, що культуру відповідального ставлення до азартних ігор треба формувати з молодого віку.

Представник Центру відповідальної гри, доктор юридичних наук Зоряна Топорецька

Директор з розвитку бізнесу Vbet Ярослава Ісаєнко зазначила, що легальним компаніям важливо слідкувати за дотриманням правил відповідальної гри в тому числі й на рівні персоналу.

Директор з розвитку бізнесу Vbet Ярослава Ісаєнко

Про місце бізнесу в системній роботі по запобіганню ігровій залежності говорила й PR-директор Favbet Ксенія Тюрікова: "Підвищення соціальної відповідальності великих гемблінгових компаній є глобальним трендом, який ми спостерігаємо на прикладі Великої Британії, США, Німеччини та інших країн. Як відповідальний оператор азартних ігор, Favbet прагне забезпечити максимальний комфорт та безпеку гравців, саме тому ми підтримали це дослідження та першими відкрили наші заклади для фахівців проекту".

PR-директор Favbet Ксенія Тюрікова

За її словами, створені за підсумками дослідження рекомендації будуть ретельно опрацьовані компанією та знайдуть відображення у низці продуктів для профілактики ігроманії як на рівні бізнесу, так і серед гравців. У тому числі в Favbet розглядають можливість застосування штучного інтелекту для виявлення ознак залежності навіть в онлайн-просторі.

"Суспільство, бізнес і держава об’єднуються, аби формувати відповідальне ставлення до гри і культуру азартної гри", - наголосила керівник Центру відповідальної гри Марина Слободніченко.

Керівник Центру відповідальної гри Марина Слободніченко