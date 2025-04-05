МОЗ обіцяє доставку ліків поштою замість аптек, але оператори вказали на проблеми

Водночас поштові оператори, на яких сподівається МОЗ, відверто кажуть, що не впевнені у наявності необхідних ресурсів для заміни аптек.

Представники малого бізнесу, своєю чергою, заявляють про неможливість працювати через витрати на логістику, оренду, комунальні платежі, навчання фармацевтів та інші видатки, через зменшення націнок на препарати. Під загрозою опинилось близько 1200 малих аптек-ФОПів.

У Міністерстві охорони здоров’я України запевняють, що ситуація з аптеками контрольована і вони роблять усе можливе, щоб аптечна мережа в регіонах не зникла.

Зокрема, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко за даними видання, зазначив, що навіть якщо аптеки у прифронтових населених пунктах закриються, люди не залишаться без ліків та зможуть їх отримувати "Укрпоштою" та "Новою поштою".

МОЗ також повідомило, що зараз у 16 областях України працює 29 мобільних аптек. Крім того, "Укрпошта" вже отримала ліцензію на доставку ліків, і проєкт "Ліки Укрпоштою" вже запустили по всій країні - включно з прифронтовими регіонами та територіями, де ведуться активні бойові дії.

В "Укрпошті" підтвердили, що доставляють ліки по всій Україні, включно з прифронтовими районами. Але наголосили, що варто врахувати, що замовлення привозять не додому пацієнтам, а до стаціонарних поштових відділень чи пересувних поштових відділень, які їздять за погодженими із військовими маршрутами.

Зараз у "Укрпошти" є дві аптеки − у Києві та в Київській області, а також склад в області. Саме звідти відправляють усі замовлені ліки в різні регіони країни.

"Доставка займає до 3 днів з дати відправлення. Також враховується графік роботи пересувних відділень, які доставляють ліки (і не тільки) в села, в яких стаціонарні відділення "Укрпошти" відсутні", - розповіли у пресслужбі компанії.

Крім того, в "Укрпошті" визнають, що не можуть доставляти ті ліки, які потребують спеціальних умов зберігання - наприклад, охолодження чи у випадку необхідності підтримки контрольованої температури від +2 до +8 С.

Своєю чергою "Нова пошта" повідомила, що з 2020 року доставляє ліки по всій Україні, включно з прифронтовими населеними пунктами. Але в компанії застерігають, що доставка на ці території може ускладнюватися через обстріли та інші загрози безпеці.

"У разі втрати аптечної інфраструктури на прифронтових територіях ми будемо доставляти ліки на відділення або адресною доставкою, як звичайні посилки. Але замінити функції аптек "Нова пошта" не зможе, адже наша компанія є логістичним оператором, який займається доставкою медикаментів, а не їх продажем", - підкреслили у компанії.

Аналогічно до "Укрпошти", "Нова пошта" не перевозить препарати, що потребують зберігання при спеціальній температурі - таких послуг у компанії просто немає.