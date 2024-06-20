У МОЗ назвали симптоми холери та гепатиту і дали поради, як уберегтися від інфікування

Основними симптомами холери та гепатиту є слабкість, температура, діарея та запаморочення. Тому варто вживати воду належної якості та мити фрукти, а також овочі перед їхнім споживанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ України Михайла Росади в ефірі національного телемарафону.

За його словами, початок літа епідеміологія називають епідсезоном, оскільки фіксується підвищення температура, люди частіше вживають овочі та ягоди з дерев.

А відключення електроенергії можуть сприяти розповсюдженню інфекцій. На харчовому виробництві, в гастрономі чи кафе може зіпсуватись продукція, може порушитися холодовий ланцюг у зберіганні продукції.

"Якщо мова йде про медичні заклади, добре, вони забезпечені зараз генераторами, але також це про зберігання вакцин імунобіологічних препаратів", - сказав він.

Симптоми холери чи гепатиту

Росада заявив, що більша частина кишкових хвороб проявляється спочатку. Людина повинна щось таке зробити, з'їсти якийсь сумнівний продукт, або не помити руки перед їжею. Здебільшого, основними симптомами є симптоми загального нездужання, слабкість, температура також може з'явитись, крім цього мова йде про діарею та запаморочення.

"І в будь-якому випадку, якщо є такі подібні симптоми, найперше, що потрібно зробити, звернутися до лікаря і не займатися самолікуванням. А симптоми кишкових захворювань, які можуть передаватися оральним шляхом, вони дуже часто подібні", - сказав він.

При цьому при гепатиту А особливих симптомів спочатку може не бути. Як правило, діагностується вже інфекція, коли у хворого жовті і щирі покрови.

Як вберегтися

Директор Центру громадського здоров'я порадив їсти їжу належним чином, швидкопсувну краще не вживати.

"Вживати воду належної якості, це або водопровідна вода в тих місцях, в яких вона належної якості, або бутильована вода. Якщо вода сумнівної якості, ми можемо її прокип'ятити, це щонайменше, для того, щоб зробити її більш безпечною. Ми повинні мити руки перед тим, як вживати їжу, ми повинні мити фрукти і овочі перед тим, як їх вживати", - додав Росада.

Також українці мають дотримуватись температурних режимів приготування їжі, тобто не допускати вживання погано просмаженої їжі, чи відповідно, непровареної. Купувати їжу варто у встановлених місцях, мова йде про продовольчу мережу, або державні ринки.

Що передувало

Сьогодні міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що в Україні є ризик спалахів гепатиту і холери через відключення світла.