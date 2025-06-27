МОЗ може винести на розгляд уряду компромісний варіант реформи ринку ліків, - нардеп

Міністерство охорони здоров’я України може вже на найближчому засіданні Кабінету Міністрів представити узгоджений компромісний варіант реформи фармацевтичного ринку. Це може статися вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Юрія Заславського.

"Багато місяців ми обговорювали різні формати, і нарешті вийшли на компромісний варіант, який, здається, влаштовує всі сторони. Наразі ми очікуємо на рішення МОЗ", - зазначив Заславський.

За словами депутата, консолідована позиція була напрацьована за участю ключових гравців ринку, пацієнтських організацій, профільних асоціацій та народних депутатів.

В разі підтримки урядом реформа дозволить перейти від тривалих обговорень до практичної реалізації, що позитивно позначиться на доступності ліків для населення. Це доводилось учасникам ринку конкурувати і протягувати кращі, вигідніші, ціни для пацієнтів.

"Я дуже сподіваюся, що цього разу МОЗ дотримається узгодженого формату. Бо вже була ситуація, коли міністерство винесло на уряд документ, у якому з’явилися пункти, які взагалі не обговорювалися і не погоджувалися. Це викликало недовіру й відкат процесу назад", - наголосив Заславський.