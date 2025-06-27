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МОЗ може винести на розгляд уряду компромісний варіант реформи ринку ліків, - нардеп

Україна, П'ятниця 27 червня 2025 15:48
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МОЗ може винести на розгляд уряду компромісний варіант реформи ринку ліків, - нардеп Фото: народний депутат Юрій Заславський (facebook.com yu.zaslavskiy)
Автор: Юлія Бойко

Міністерство охорони здоров’я України може вже на найближчому засіданні Кабінету Міністрів представити узгоджений компромісний варіант реформи фармацевтичного ринку. Це може статися вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Юрія Заславського.

"Багато місяців ми обговорювали різні формати, і нарешті вийшли на компромісний варіант, який, здається, влаштовує всі сторони. Наразі ми очікуємо на рішення МОЗ", - зазначив Заславський.

За словами депутата, консолідована позиція була напрацьована за участю ключових гравців ринку, пацієнтських організацій, профільних асоціацій та народних депутатів.

В разі підтримки урядом реформа дозволить перейти від тривалих обговорень до практичної реалізації, що позитивно позначиться на доступності ліків для населення. Це доводилось учасникам ринку конкурувати і протягувати кращі, вигідніші, ціни для пацієнтів.

"Я дуже сподіваюся, що цього разу МОЗ дотримається узгодженого формату. Бо вже була ситуація, коли міністерство винесло на уряд документ, у якому з’явилися пункти, які взагалі не обговорювалися і не погоджувалися. Це викликало недовіру й відкат процесу назад", - наголосив Заславський.

Що цьому передувало

Нагадаємо, дискусія щодо реформи триває з березня, коли було заборонено маркетингові договори та встановлено граничні націнки на ліки для аптек та дистрибʼюторів.

Очікувалося, що це дозволить знизити ціни, адже виробники більше не сплачують за маркетинг роздрібним мережам. Однак ціни, окрім переліку топ-100, який визначили самі ж виробники, не впали.

Кошти за маркетинг виробники просто залишили собі. Це спричинило тимчасовий колапс на ринку і позбавило можливості аптекам пропонувати вигідні ціни та умови для споживачів.

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