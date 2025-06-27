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Минздрав может вынести на рассмотрение правительства компромиссный вариант реформы рынка лекарств, - нардеп

Украина, Пятница 27 июня 2025 15:48
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Минздрав может вынести на рассмотрение правительства компромиссный вариант реформы рынка лекарств, - нардеп Фото: народный депутат Юрий Заславский (facebook.com yu.zaslavskiy)
Автор: Юлия Бойко

Министерство здравоохранения Украины может уже на ближайшем заседании Кабинета Министров представить согласованный компромиссный вариант реформы фармацевтического рынка. Это может произойти уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Юрия Заславского.

"Много месяцев мы обсуждали различные форматы, и наконец вышли на компромиссный вариант, который, кажется, устраивает все стороны. Сейчас мы ожидаем решения Минздрава", - отметил Заславский.

По словам депутата, консолидированная позиция была наработана с участием ключевых игроков рынка, пациентских организаций, профильных ассоциаций и народных депутатов.

В случае поддержки правительством реформа позволит перейти от длительных обсуждений к практической реализации, что положительно скажется на доступности лекарств для населения. Это приходилось участникам рынка конкурировать и протягивать лучшие, более выгодные, цены для пациентов.

"Я очень надеюсь, что на этот раз Минздрав придерживается согласованного формата. Потому что уже была ситуация, когда министерство вынесло на правительство документ, в котором появились пункты, которые вообще не обсуждались и не согласовывались. Это вызвало недоверие и откат процесса назад", - подчеркнул Заславский.

Что этому предшествовало

Напомним, дискуссия о реформе продолжается с марта, когда были запрещены маркетинговые договоры и установлены предельные наценки на лекарства для аптек и дистрибьюторов.

Ожидалось, что это позволит снизить цены, ведь производители больше не платят за маркетинг розничным сетям. Однако цены, кроме перечня топ-100, который определили сами же производители, не упали.

Средства за маркетинг производители просто оставили себе. Это вызвало временный коллапс на рынке и лишило возможности аптекам предлагать выгодные цены и условия для потребителей.

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