"Моя головна мета зараз". Надаль поділився кар'єрними планами після вильоту з French Open

Іспанський тенісист Рафаель Надаль поміркував про наступні турнірні виклики після поразки від німця Александера Звєрєва в першому колі Відкритого чемпіонату Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC Sport .

Культовий піренеєць припустив, що пропустить Вімблдонський турнір заради кращої підготовки до Олімпійських ігор. Ветеран не хоче розбивати особистий ґрунтовий сезон трав'яним мейджором.

"Для мене зараз видається складним перехід на траву, а потім грати на Олімпіаді знову на ґрунті. Я не можу підтвердити нічого. Мені потрібно поспілкуватися з командою і проаналізувати факти. Але я не вважаю розумним після всього того, що трапилося з моїм тілом, робити великий перехід на зовсім інше покриття, а потім негайно повертатися на ґрунт", – заявив Надаль.

Іспанський тенісист додав, що головною метою зараз для нього буде підготовка до Ігор-2024 у Парижі. Тенісні змагання на Олімпіаді розпочнуться 27 липня і триватимуть до 4 серпня. Надаль змагатиметься за третю олімпійську нагороду.

Хто такий Рафа Надаль

Уродженець Балеарських островів, до туру потрапив у 2001 році. Здобув 92 титули в кар'єрі, визнаний майстер ґрунтових турнірів.

Іспанець виграв 22 турніри серії "Гренд Слем". Улюблений мейджор зірки – "Ролан Гаррос" (14 перемог). На Олімпійських іграх-2008 здобув "золото" в одиночному розряді, а на Олімпіаді-2016 – у парі. За роки виступів заробив майже 135 млн доларів призових.

Вболіває за мадридський "Реал", любить грати в гольф. У 2011 році опублікував автобіографію "Рафа – моя історія". Упродовж усієї кар'єри грає в екіпіруванні від Nike.