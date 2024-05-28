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"Моя главная цель сейчас". Надаль поделился карьерными планами после вылета с French Open

Париж, Вторник 28 мая 2024 13:40
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"Моя главная цель сейчас". Надаль поделился карьерными планами после вылета с French Open Фото: Рафаэль Надаль зачехлил ракетку в первом же раунде "Ролан Гарроса" (fft.fr)
Автор: Антон Федорцив

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поразмышлял о следующих турнирных вызовах после поражения от немца Александера Зверева в первом круге Открытого чемпионата Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC Sport.

Культовый пиренеец предположил, что пропустит Уимблдонский турнир ради лучшей подготовки к Олимпийским играм. Ветеран не хочет разбивать личный грунтовый сезон травяным мэйджором.

"Для меня сейчас кажется сложным переход на траву, а потом играть на Олимпиаде снова на грунте. Я не могу подтвердить ничего. Мне нужно пообщаться с командой и проанализировать факты. Но я не считаю разумным после всего случившегося с моим телом делать большой переход на совсем другое покрытие, а затем немедленно возвращаться на грунт", – заявил Надаль.

Испанский теннисист добавил, что главной целью сейчас для него будет подготовка к Играм-2024 в Париже. Теннисные соревнования на Олимпиаде начнутся 27 июля и продлятся до 4 августа. Надаль будет соревноваться за третью олимпийскую награду.

Кто такой Рафа Надаль

Уроженец Балеарских островов, в тур попал в 2001 году. Завоевал 92 титула в карьере, признан мастер грунтовых турниров.

Испанец выиграл 22 турнира серии "Грэнд Слэм". Любимый мейджор звезды – "Ролан Гаррос" (14 побед). На Олимпийских играх-2008 выиграл "золото" в одиночном разряде, а на Олимпиаде-2016 – в паре. За годы выступлений заработал почти 135 млн долларов призовых.

Болеет за мадридский "Реал", любит играть в гольф. В 2011 году опубликовал автобиографию "Рафа – моя история". На протяжении всей карьеры играет в экипировке от Nike.

К слову, ранее вспомнили самые яркие выступления украинцев на "Ролан Гарросе".

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