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Моурінью використав болбоя для листування з лідером команди: веселе відео

Рим, Понеділок 11 грудня 2023 11:30
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Моурінью використав болбоя для листування з лідером команди: веселе відео Фото: Жозе Моурінью залишається "Особливим" (facebook.com/officialasroma)
Автор: Антон Федорців

Керманич італійської "Роми" Жозе Моурінью скористався послугами хлопця, який подавав м'ячі в поєдинку 15-го туру Серії А, щоб передати вказівки воротарю команди Рую Патрісіу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sports Digitale.

Іменитий португалець скористався нагодою внести корективи під час зустрічі з "Фіорентиною" (1:1). Досвідчений фахівець написав записку голкіперу "вовків" у фінальні хвилини.

Моурінью довелося "вийти на зв'язок" із командою на 87-й хвилині, коли "Рома" залишилася вдев'ятьох. Залєвскі та Лукаку отримали червоні картки. За дві хвилини після вилучення бельгійця болбой приніс записку від португальського тренера Патрісіу.

Зрештою, "Рома" втримала бойову нічию з "фіалками". Римляни відкрили рахунок у дебюті поєдинку зусиллями Лукаку. "Фіорентина" зрівняла рахунок голом Мартінеса Куарти в середині другої половини. "Вовки" вийшли на 4-те місце в турнірній таблиці, а "Фіорентина" йде на 7-й позиції.

Моурінью має особливий зв'язок із болбоями в усіх командах, із якими працював. Зокрема, в "Тоттенхемі" португалець зробив зіркою хлопця, який вчасним поданням м'яча дозволив "шпорам" забити важливий гол у швидкій атаці в матчі Ліги чемпіонів. Згодом болбой за запрошенням тренера провів день на тренувальній базі лондонців.

До слова, туринський "Ювентус" заради Судакова запланував розпродаж у зимове трансферне вікно.

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Рома Жозе Моуринью Чемпіонат Італії
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