На "Мотор Сич" кирпичная стена рухнула на частную территорию

В Запорожье на территории АО "Мотор Сич" обрушилась кирпичная конструкция, которая упала на территорию частного домовладения. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.

Происшествие произошло вечером в субботу, 7 марта. Обрушилась кирпичная конструкция на ул. Деповская в Шевченковском районе Запорожья. Спасатели оперативно прибыли на вызов и ликвидировали последствия инцидента.

"А именно - убрали колючую проволоку для предотвращения травмирования людей. О происшествии сообщили администрацию АО "Мотор Сич", представители которой утром будут решать вопрос относительно дальнейших работ по уборке конструкции", - отметили в ГСЧС.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте работали три спецмашины и 11 спасателей.

Фото: падение стены на "Мотор Сич" (ГСЧС)

Напомним, недавно в Днепре в первом общежитии Днепровской политехники обвалился потолок. Инцидент записали на видео студенты, которые проживают этажом ниже.