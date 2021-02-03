"Мотор Сич" должны вернуть в государственную собственность, - Билецкий

Украина выполняет роль статиста в конфликте по предприятию "Мотор Сич" между Китаем и США.

Об этом заявил лидер "Национально корпуса" Андрей Билецкий в Telegram-канале.

"В случае победы той или иной из сторон конфликта Украина в любом случае останется в проигрыше", - заявил Билецкий.

Он предлагает не идти на поводу у тех или иных заинтересованных сторон, а немедленно национализировать предприятие и выкупить контрольный пакет акций компании.

По мнению лидера Нацкорпуса, именно сейчас наступил самый подходящий момент для того, чтобы вернуть "Мотор Сич" в государственную собственность и, выкупив у акционеров контрольный пакет акций, стать владельцем предприятия.

"Во-первых, мы сохраним одно из четырех предприятий военно-промышленного комплекса нашей страны. Во-вторых, это все-таки наше окно в экономический мир, потому что предприятие сейчас имеет контракты со 100 странами мира. В-третьих, это выгодно, потому что предприятие прибыльное. За 10 месяцев 2020 года, то есть во время коронакризиса, они показали 920 миллионов гривен прибыли. Пусть эта прибыль остается в бюджете Украины", - отметил Билецкий.

Напомним, 29 января президент Владимир Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов "Мотор Сичи". Санкции введены на три года санкции против гражданина Китая Ван Цзина и трех расположенных в Китае компаний. В списке санкций также компания с Британских Виргинских островов.

31 января Служба безопасности Украины провела следственно-оперативные действия в Запорожье на месте, где должно было состояться собрание акционеров "Мотор Сич". К охране прядка привлекли более 50 полицейских и 200 военных Национальной гвардии.