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MotoGP анонсував повернення в європейську країну через 33 роки

Балатонфекаяр, Четвер 19 вересня 2024 15:29
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MotoGP анонсував повернення в європейську країну через 33 роки Фото: "Балатон Парк" відкрили торік (instagram.com/balatonpark)
Автор: Антон Федорців

Чемпіонат світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів підтвердив проведення Мото Гран-прі Угорщини в сезоні-2025.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт MotoGP.

Елітні мотоперегони приїдуть на угорську землю вперше з 1992 року. Етап прийме нова траса "Балатон Парк" на південний захід від Будапешта.

"Траса знаходиться в приголомшливому місці та стане фантастичним місцем для вболівальників. Ведуться роботи з підготовки траси до її історичного дебюту в календарі, що додасть ще один розділ в історію Угорщини в шосейно-кільцевих мотоперегонах, і ми з нетерпінням чекаємо повернення на ключовий ринок у Центральній Європі", – заявив гендиректор Dorna Sports Кармело Еспелета.

"Балатон Парк" відкрили навесні 2023 року. Наразі траса прийняла низку другорядних подій на кшталт чеської Формули-4 та Ferrari Challenge Europe. Формула-1 щорічно навідується на "Хунгарорінг" на околицях столиці Угорщини.

Що відомо про Мото Гран-прі Угорщини

Прем'єрний етап відбувся в 1990 році. Перемогу в елітному класі (500 cc) здобув американець Едді Лоусон на "Каджіві".

Після паузи на рік у 1992-му тріумфував австралійський мотогонщик Мік Дуен ("Хонда"). Обидва етапи прийняв "Хунгарорінг" – беззмінний гран-прі Формули-1 з 1986 року. Надалі від проведення мотоперегонів там відмовилися.

Повернення MotoGP до Угорщини почали пов'язувати з проєктом траси "Балатонрінг". Її будівництво стартувало в листопаді 2008-го, а перший етап шосейно-кільцевих мотоперегонів мав відбутися за рік. Однак, через світову фінансову-економічну кризу трасу так і не збудували.

До слова, раніше Піастрі вивів "Макларен" у лідери Кубка конструкторів із перемогою в Баку.

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