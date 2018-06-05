Мост Метро в Киеве станет аварийным через 4 года, - КГГА

По плану, выполнение капитального ремонта состоится в следующем году

Мост Метро в Киеве станет аварийным через 4 года. Об этом говорится в сообщении заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Дмитрия Давтяна в Facebook.

По словам Давтяна, состояние моста Метро, по результатам обследования Государственного научно-исследовательского института строительных конструкций в 2015-2016 годах, определено как четвертое, то есть ограниченно работоспособное.

"Обследование в частности установило, что до момента аварийности еще 6 лет (с момента проведения обследования). То есть теоретически мы должны успеть сделать капитальный ремонт до 2022 года", - отметил он.

Давтян также отметил, что уже проведено комплексное обследование, а также разработана проектно-сметная документация, результаты экспертизы которой ожидаются в августе 2018 года.

"По плану, выполнение капитального ремонта состоится в следующем году. Срок строительства - 2 года", - добавил он.

Паники относительно моста #Метро не должно быть, однако и тянуть с ремонтом не стоит Состояние моста Метро определена как четвертый,... Опубликовано Дмитрий Давтян 5 июня 2018 г.

Напомним, ранее соавтор проекта моста Метро Георгий Росновский заявлял, что мост может рухнуть "в любой момент".