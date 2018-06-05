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Міст Метро у Києві стане аварійним через 4 роки, - КМДА

НовиниІнфраструктура    05.06.2018 - 14:33
Фото: Дмитро Давтян (www.facebook.com/kievcity.gov.ua)
Фото: Дмитро Давтян (www.facebook.com/kievcity.gov.ua)

За планом, виконання капітального ремонту відбудеться наступного року

Міст Метро у Києві стане аварійним через 4 роки. Про це йдеться у повідомленні заступника голови Києвської міської державної адміністрації (КМДА) Дмитра Давтяна у Facebook.

За словами Давтяна, стан мосту Метро, за результатами обстеження Державного науково-дослідницького інституту будівельних конструкцій у 2015-2016 роках, визначено як четвертий, тобто обмежено працездатний.

"Обстеження зокрема встановило, що до моменту аварійності ще 6 років (з часу проведення цього обстеження). Тобто теоретично ми маємо встигнути зробити капітальний ремонт до 2022 року", - зазначив він.

Давтян також зазначив, що вже проведене комплексне обстеження, а також розроблена проектно-кошторисна документація, результати експертизи якої очікуються в серпні 2018 року.

"За планом, виконання капітального ремонту відбудеться наступного року. Термін будівництва - 2 роки", - додав він.

 

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Опубліковано Дмитро Давтян 5 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше співавтор проекту мосту Метро Георгій Росновський заявляв, що міст може обвалитися "у будь-який момент".

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Теги публікації: КМДА, Київ, метро  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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