Мост через Владимирский спуск строят по украинскому проекту, - КГГА

Строительство моста через Владимирский спуск происходит по украинскому проекту, который выполнило ООО "Проектные системы Лтд" согласно выигранному тендеру на проектные работы. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Александр Спасибко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Идея сочетания днепровских склонов не новая и имеет корни еще в прошлом веке, когда был обустроен парк "Владимирская горка". Длительное время различные обстоятельства не позволяли решить этот вопрос, и только в наше время городская администрация вплотную занялась созданием непрерывного пешеходного маршрута от Львовской площади до Печерской Лавры. Возведение пешеходно-велосипедного моста эффектно визуально раскрывает панорамы Подола, долины Днепра и левого берега столицы", – рассказал заместитель председателя КГГА.

Он отметил, что проекты пешеходного моста между двумя парками разрабатывались еще в 2000-х годах и даже выносились на рассмотрение архитектурно-градостроительного совета.

По словам Спасибко, в 2017 году было издано распоряжение на проектирование пешеходно-велосипедного моста и проведен тендер на проектные работы.

"Что касается распространенной сегодня в сети интернет информации о якобы незаконном использовании концепции, конструктивных решений и проекта швейцарской архитектурной компании для строительства мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" в Киеве, то я должен подчеркнуть, что городская администрация как заказчик строительства пользуется результатом работ согласно проведенному тендеру. Вопрос, действительно ли похожая идея, должны решать архитекторы", – сказал заместитель председателя КГГА.

Так, в 2013 году состоялся международный архитектурный закрытый блиц-конкурс на лучший проект инженерно-архитектурного решения мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" в Киеве. После длительного обсуждения конкурсных проектов члены жюри так и не смогли отдать предпочтение одному проекту и определить первое место. Поэтому два вторых места получили два проекта: швейцарских и испанских архитекторов.

В 2017 году городская администрация обратилась к швейцарской архитектурной мастерской с предложением по проектированию пешеходно-велосипедного мостового перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" в объеме: разработка концепции, осуществления авторского надзора во время выполнения работ по проектированию. Были направлены письма, проведены скайп-конференции и доведены украинские ценники на проектные работы, которые, согласно действующему украинскому законодательству, используются при расчете сметы и проведении комплексной государственной экспертизы.

"От швейцарской компании поступило предложение на покупку права использования концепции и оказания консультационных услуг при выполнении работ по разработке проектной документации в размере 200 тысяч долларов, что на тот момент составляло 5 224000 грн. Учитывая то, что ориентировочная стоимость работ по проектированию согласно украинским ценникам не устроила архитектурную компанию, была продолжена работа и выдано распоряжение на проектирование. Согласно проведенному тендеру имеем разработчика проекта, который выиграл тендер с суммой 3,8 млн грн и выполнены работы по проектированию. Что же касается корректировки проекта, вызванного необходимостью проектирования укрепления и подпорных стен, затрат на авторский надзор, то сейчас дополнительная сумма проходит государственную экспертизу. Итак, данным проектом предлагается вид моста и трассировки", – отметил Спасибко.

"Сейчас мы находимся на финальной стадии работ. Новый мост, который соединит парк "Владимирская горка" с Аркой дружбы народов, планируем открыть ко Дню Киева. Проект амбициозный, является знаковым для города и туристической инфраструктуры и станет настоящей визитной карточкой нашей столицы", – добавил Спасибко.