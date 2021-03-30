UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Под Москвой мужчина забаррикадировался в доме и открыл огонь по силовикам

Автор: Анастасия Рокитна

В подмосковных Мытищах мужчина забаррикадировался в коттеджном поселке и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии. Информации о пострадавших пока нет.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Сообщается, что мужчина открыл стрельбу во время задержания. Правоохранители выставили оцепление вокруг коттеджа, из которого стреляет мужчина.

Как отмечается, 61-летний стрелок забаррикадировался в одном из коттеджей элитного поселка. Он держит оборону уже больше четырех часов, стреляет из автомата и кидает гранаты.

Вместе с мужчиной в доме находятся дочь, зять и ребенок.

Силовики по мегафону уговаривали забаррикадировавшегося в подмосковном коттедже сдаться, но тот не отвечает. Потом силовики начали штурм дома.

Стрельба началась после того, как полиция пришла осматривать дом мужчины из-за подозрений в обороте оружия.

Напомним, в 2020 году в городе Грозный произошла перестрелка. В ходе стрельбы погибли трое правоохранителей и четверо боевиков.

Кроме того, ранее на границе России и Украины произошла перестрелка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины РосгвардияСтрельба
Читайте также
В Харькове мужчина с балкона устроил стрельбу
В Тернополе мужчина открыл стрельбу на детской площадке
Прогноз погоды