Под Москвой мужчина забаррикадировался в доме и открыл огонь по силовикам

В подмосковных Мытищах мужчина забаррикадировался в коттеджном поселке и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии. Информации о пострадавших пока нет.
Об этом сообщает "РИА Новости".
Сообщается, что мужчина открыл стрельбу во время задержания. Правоохранители выставили оцепление вокруг коттеджа, из которого стреляет мужчина.
Как отмечается, 61-летний стрелок забаррикадировался в одном из коттеджей элитного поселка. Он держит оборону уже больше четырех часов, стреляет из автомата и кидает гранаты.
Вместе с мужчиной в доме находятся дочь, зять и ребенок.
Силовики по мегафону уговаривали забаррикадировавшегося в подмосковном коттедже сдаться, но тот не отвечает. Потом силовики начали штурм дома.
Стрельба началась после того, как полиция пришла осматривать дом мужчины из-за подозрений в обороте оружия.
Напомним, в 2020 году в городе Грозный произошла перестрелка. В ходе стрельбы погибли трое правоохранителей и четверо боевиков.
Кроме того, ранее на границе России и Украины произошла перестрелка.