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У Москві відбувається масштабна чистка генералів-корупціонерів, - британська розвідка

Фото: Тимур Іванов (РосЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

У Москві йдуть репресії проти генералів за звинуваченням у корупції. Окрім міністерства оборони, вона торкнулася й інших силових відомств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).

Як зазначається у зведенні, 7 жовтня 2024 року російські ЗМІ повідомили, що прокуратура висунула додаткові звинувачення проти колишнього заступника міністра оборони Тимура Іванова, якому раніше було звинувачено у квітні 2024 року.

Перша з цих справ стосується розкрадання 200 млн рублів (близько 2 млн доларів) під час закупівлі двох суден для поромної переправи через Керченську протоку, які згодом були пошкоджені під час війни. Друге - розкрадання 3 млрд рублів (близько 200 млн доларів) із банку "Інтеркоммерц" при купівлі іноземної валюти.

За даними британської розвідки, звинувачення продовжують накопичуватись проти колишніх високопоставлених російських військових чиновників. Це відбувається в рамках найбільшого переслідування високопосадовців нижче за рівень виконавчої влади або уряду.

Російські ЗМІ також повідомляють, що вісім чиновників, які мають генеральські звання, було звільнено з таких відомств, як Слідчий комітет, Міністерство з надзвичайних ситуацій та Федеральна служба виконання покарань. Незалежні російські ЗМІ припускають, що це пов'язано з обвинуваченнями в корупції.

"Якщо це правда, це може бути потенційним індикатором того, що репресії проти корупції виходять за межі їхньої колишньої вузької спрямованості на оборонний сектор", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, Володимир Путін після вступу на п’ятий президентський термін провів деякі зміни в уряді. Зокрема, він звільнив міністра оборони Сергія Шойгу, призначивши його секретарем РНБО. Микола Патрушев, який очолював Раду безпеки з 2008 року, став помічником Путіна. Міністром оборони став Андрій Білоусов.

Арешти генералів розпочалися навесні 2024 року. Проте, за даними британської розвідки, викорінити корупцію у російському військовому відомстві неможливо .

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