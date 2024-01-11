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У Москві та Підмосков'ї сталися масштабні пожежі. Оприлюднені відео

Четвер 11 січня 2024 06:24
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У Москві та Підмосков'ї сталися масштабні пожежі. Оприлюднені відео Фото: у Росії триває низка загадкових масштабних пожеж (ДСНС)
Автор: Валерій Савицький

В ніч на 11 січня у Москві та Московській області сталися дві масштабні пожежі. Горів виробничий цех та адміністративно виробнича будівля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МНС Росії.

У селищі Обухово біля Москви горіла покрівля цеху з виробництва полімерної продукції на площі 8000 м2.

До прибуття пожежників персонал самостійно вийшов на вулицю. На місці працювали понад 100 фахівців і 33 одиниці техніки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Крім того, у Москві на шосе Ентузіастів горіла адміністративно-виробнича будівля на площі 2000 м2.

На місце направили пожежний поїзд, рятувальники вживали заходів, щоб не допустити подальшого поширення вогню.

За кілька годин пожежу було ліквідовано. Постраждалих немає.

Масштабні пожежі у Росії

Впродовж останніх місяців у РФ фіксують велику кількість пожеж, що часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах тощо.

Так, 30 грудня спалахнула пожежа на російській шахтарській компанії "Удокан" в Забайкаллі. Внаслідок інциденту була пошкоджена частина заводу.

4 січня у Москві сталася пожежа на підстанції, внаслідок чого три райони російської столиці залишилися без світла та опалення.

А у листопаді минулого року спалахнула пожежа на території московської електропідстанції "Чагіно". Повідомляли про густий дим і загоряння трансформатора, а також 120 літрів палива.

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