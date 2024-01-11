У Москві та Підмосков'ї сталися масштабні пожежі. Оприлюднені відео
В ніч на 11 січня у Москві та Московській області сталися дві масштабні пожежі. Горів виробничий цех та адміністративно виробнича будівля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МНС Росії.
У селищі Обухово біля Москви горіла покрівля цеху з виробництва полімерної продукції на площі 8000 м2.
До прибуття пожежників персонал самостійно вийшов на вулицю. На місці працювали понад 100 фахівців і 33 одиниці техніки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Крім того, у Москві на шосе Ентузіастів горіла адміністративно-виробнича будівля на площі 2000 м2.
На місце направили пожежний поїзд, рятувальники вживали заходів, щоб не допустити подальшого поширення вогню.
За кілька годин пожежу було ліквідовано. Постраждалих немає.
Масштабні пожежі у Росії
Впродовж останніх місяців у РФ фіксують велику кількість пожеж, що часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах тощо.
Так, 30 грудня спалахнула пожежа на російській шахтарській компанії "Удокан" в Забайкаллі. Внаслідок інциденту була пошкоджена частина заводу.
4 січня у Москві сталася пожежа на підстанції, внаслідок чого три райони російської столиці залишилися без світла та опалення.
А у листопаді минулого року спалахнула пожежа на території московської електропідстанції "Чагіно". Повідомляли про густий дим і загоряння трансформатора, а також 120 літрів палива.
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