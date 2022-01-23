В Москве опровергли планы привести к власти в Украине пророссийского политика

Министерство иностранных дел РФ ответило на заявление МИД Великобритании о том, что в планы Кремля входит привести к власти в Украине пророссийского политика. В Москве назвали это "чушью".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД РФ .

"Распространенная МИД Британии дезинформация - еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины", - говорится в сообщении.

В Москве также призывали МИД Британии "прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига".