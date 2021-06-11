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В Москве на Красной площади мужчина выстрелил себе в голову на одиночной акции

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Пятница 11 июня 2021 12:33
В Москве на Красной площади мужчина выстрелил себе в голову на одиночной акции Фото: в Москве мужчина выстрелил себе в голову на Красной площади (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Москве на Красной площади мужчина выстрелил себе в голову. Такой поступок он совершил в ходе одиночной акции протеста.

Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Он провозгласив манифест, после чего сделал несколько выстрелов.

"Акционист Павел Крисевич выстрелил себе в голову на Красной площади. Перед этим он сделал два предупредительных выстрела в воздух, а потом себе в голову. Его тут же повалила и увела полиция", - говорится в сообщении.

Перед акцией Крисевич поделился с Readovka своим манифестом, который заканчивался фразой: "Перед кремлевским занавесом последует выстрел".

Фото: место события (readovkanews)

Ранее в Минске во время судебного заседания политзаключенный Степан Латыпов попытался совершить самоубийство. Он встал на скамейку для подсудимых и воткнул ручку себе в горло.

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