У Москві на Красній площі чоловік вистрілив собі в голову на одиночній акції
Фото: у Москві чоловік вистрілив собі в голову на Красній площі (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Москві на Красній площі чоловік вистрілив собі в голову. Такий вчинок він зробив в ході одиночної акції протесту.
Він проголосивши маніфест, після чого зробив кілька пострілів.
"Акціоніст Павло Крисевич вистрілив собі в голову на Красній площі. Перед цим він зробив два попереджувальних постріли в повітря, а потім собі в голову. Його тут же повалила і повела поліція", - йдеться в повідомленні.
Перед акцією Крисевич поділився з Readovka своїм маніфестом, який закінчувався фразою: "Перед кремлівською завісою піде постріл".
Фото: місце події (readovkanews)
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