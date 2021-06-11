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У Москві на Красній площі чоловік вистрілив собі в голову на одиночній акції

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П'ятниця 11 червня 2021 12:33
У Москві на Красній площі чоловік вистрілив собі в голову на одиночній акції Фото: у Москві чоловік вистрілив собі в голову на Красній площі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Москві на Красній площі чоловік вистрілив собі в голову. Такий вчинок він зробив в ході одиночної акції протесту.

Про це повідомляє Telegram-канал Readovka.

Він проголосивши маніфест, після чого зробив кілька пострілів.

"Акціоніст Павло Крисевич вистрілив собі в голову на Красній площі. Перед цим він зробив два попереджувальних постріли в повітря, а потім собі в голову. Його тут же повалила і повела поліція", - йдеться в повідомленні.

Перед акцією Крисевич поділився з Readovka своїм маніфестом, який закінчувався фразою: "Перед кремлівською завісою піде постріл".

Фото: місце події (readovkanews)

Раніше в Мінську під час судового засідання політв'язень Степан Латипов спробував вчинити самогубство. Він став на лавку для підсудних і встромив ручку собі в горло.

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