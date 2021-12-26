UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Москве готовят делегацию для заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе

Автор: Александр Белоус

Сроки и формат заседания Совета Россия - НАТО, а также состав российской делегации находятся в проработке. В Москве хотят направить высокопоставленных военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий МИД РФ Александра Грушко российскому госагентству ТАСС.

"Сроки, модальности, формат и состав делегации прорабатываются", - сказал Грушко.

По его словам, "поскольку речь идет о вопросах военной безопасности, принципиально важно, чтобы в заседании Совета Россия - НАТО приняли участие высокопоставленные военные".

Ранее турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источник в альянсе сообщило, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение созвать заседание Совета Россия - НАТО 12 января 2022 года.

До этого пресс-служба НАТО сообщила, что 12-13 января в Брюсселе пройдет заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов государств - членов альянса.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныНАТО