Москва знайшла ще один спосіб поповнення армії, - британська розвідка

Як наголошується у зведенні, наприкінці листопада 2024 року в Росії ухвалили закон, який дасть змогу військовослужбовцям, які влаштувалися на військову службу після 1 грудня 2024 року, списати заборгованість за кредитами. Списання торкнеться кредитів на суму до 10 млн рублів (приблизно 100 тисяч доларів) і поширюватиметься також на подружжя.

Ця норма діятиме на додаток до програми кредитних канікул для російських військових. Незалежна російська медіаорганізація "Медіазона" повідомляє, що з жовтня 2022 року було оформлено 411 тисяч кредитних канікул за іпотечними кредитами та особистими позиками.

За даними британської розвідки, фінансові стимули Росії для призовників на військову службу майже напевно спрямовані на забезпечення достатнього поповнення для їхніх втрат, які постійно зростають, які наразі становлять понад 760 тисяч убитих і поранених, і в середньому 1523 на день у листопаді 2024 року.

Стимули також майже напевно спрямовані на зниження ймовірності того, що Росії доведеться проводити подальші мобілізації, які, на думку російського керівництва, завдають шкоди суспільній підтримці війни та підвищують ризик подальшої згубної великомасштабної еміграції, йдеться у зведенні.

"Списання платежів за кредитами, найімовірніше, збільшить фінансовий тиск на російські банки 2025 року, на додачу до тиску з боку високих відсоткових ставок і санкцій. Це майже напевно знизить стійкість банківського сектору до реагування на потенційний економічний шок", - зазначають у Міноборони Британії.