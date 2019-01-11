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Москва забороняла представникам УПЦ МП контактувати з Константинополем

Новини » Суспільство    11.01.2019 - 10:20
Москва забороняла представникам УПЦ МП контактувати з Константинополем
Фото: екзарх Константинополя Даниїл (facebook.com/bishop.daniel3)

При цьому представники УПЦ МП йшли з Константинополем на зустріч, розповів екзарх Константинополя

Москва забороняла представникам Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) виходити на контакт з Константинополем. Про це заявив архієпископ Даниїл Памфільський Української православної церкви в США, передає РБК-Україна з посиланням на "ВВС Україна".

За словами екзарха Константинополя Даниїла, найскладнішим у чотиримісячної роботи екзарха Вселенського патріарха в Україні було знайти контакти з ієрархами, з представниками УПЦ Московського патріархату.

"Не було жодних проблем з наведенням контактів з духівництвом колишніх УПЦ КП і УАПЦ, але представники УПЦ МП мали вказівки, які прийшли з Москви: їм було заборонено виходити з нами на контакт", - розповів він.

Проте архієпископ Даниїл розповів, що, незважаючи на заборону спілкуватися, представники УПЦ МП йшли з Константинополем на зустріч. Він зазначив, що з представниками Вселенського патріархату зустрілися 18 ієрархів. Зокрема, більшість з них були "готові зробити крок, щоб влитися в нову помісну українську православну церкву".

Нагадаємо, станом на 5 січня до Єдиної помісної православної церкви перейшли вже більше 40 парафій УПЦ МП.

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