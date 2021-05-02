Москва выдала жителям ОРДЛО полмиллиона российских паспортов

Российское гражданство за два последних года получили почти 530 тыс. жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Паспорта выдаются в упрощенном порядке.
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на ответ пресс-центра МВД России.
"Гражданство РФ приобрело более 527 тыс. лиц, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - говорится в сообщении.
По данным МВД, почти 2 тыс. жителей ОРДЛО в приобретении российского гражданства отказали.
В МВД отметили, что работа по приему жителей ОРДЛО в гражданство РФ продолжается.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей получить российское гражданство в упрощенном порядке.
Отметим, по данным Кабмина Украины, по меньшей мере 400 тысяч жителей оккупированного Донбасса уже получили российские паспорта.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба упрекнул международных партнеров в недостаточно жесткой реакции на российскую паспортизацию на оккупированном Донбассе.