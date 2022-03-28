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Москва внесла издание Deutsche Welle в реестр "иноагентов"

Фото: Deutsche Welle (gettyimages.com)
Автор: Артем Горовенко

В понедельник, 28 марта, на сайте Министерства юстиции России появилась запись о внесении издания Deutsche Welle в реестр "иноагентов". При этом деятельность издания в РФ была прекращена еще в начале февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Немецкая медиакомпания Deutsche Welle, вещание которой в России было запрещено в начале февраля, внесена в список СМИ, выполняющих функции "иностранного агента", на сайте министерства юстиции РФ.

3 февраля вещание издания было запрещено на территории России. Это стало ответной мерой на запрет деятельности российского пропагандистского канала RT на территории Германии.

После начала войны в Украине и вступления в РФ в силу закона, предусматривающего уголовное наказание за иное, чем официальная точка зрения освещение военных действий российской армии, работу в России прекратили многие ведущие иностранные СМИ.

Напомним, что ранее Залужный отреагировал на российские фейки.

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