UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Москва вирішила протистояти кліматичному порядку денному Заходу газом та ядерною енергетикою

Фото: Кремль вирішив просувати свій "кліматичний" порядок денний за допомогою газу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія переслідуватиме власні цілі, пов'язані з кліматом, і висуватиме власні пропозиції щодо боротьби з глобальним потеплінням як альтернативу порядку денному, що просувається Заходом.

Про це заявив заступник міністра енергетики РФ Павло Сорокін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначає агентство, заяви урядовця можуть стати провісником потенційних зіткнень на кліматичному саміті ООН COP29, який має відбутися у листопаді в Азербайджані.

Відносини між Росією та Заходом знаходяться на найнижчому рівні за останні десятиліття через вторгнення в Україну, і вони мають розбіжності з багатьох питань, включаючи клімат.

Росія, яка має найбільші у світі запаси природного газу, працює над новою енергетичною стратегією до 2050 року.

"У нашій енергетичній стратегії ми врахуємо ті (кліматичні) заходи, які не вплинуть на наш потенціал розвитку, і ми закликатимемо дружні країни робити те саме", - заявив Сорокін на енергетичній конференції.

Він сказав, що енергоефективність має великий потенціал як спосіб розв'язання кліматичної кризи.

"У Росії у нас потенціал енергозбереження становить 20-30%. Це конструктивний спосіб скоротити викиди, а не захаращувати все вітряками та сонячними батареями. Деякі з реалістичних заходів - це використання чистих ресурсів, які у нас є. Наприклад, газу, ядерної енергії або гідроенергії", - сказав Сорокін.

Росія часто заявляла, що використання природного газу нібито повністю сумісне з глобальними цілями боротьби зі зміною клімату, і заявляла, що він має залишатися ключовим елементом енергоспоживання.

Кліматологи стверджують, що зростання видобутку природного газу, в основному метану, стає одним з основних факторів зміни клімату, і що плани щодо розширення галузі можуть завадити зусиллям щодо обмеження викидів парникових газів.

Міжнародне енергетичне агентство попередило, що розробка нових копалин палива неможлива, якщо світ хоче залишатися в межах підвищення на 1,5 градусів від доіндустріальних температур, що було підтверджено країнами на переговорах щодо клімату Cop26 в Глазго.

Конференція ООН з клімату СОР29 пройде з 11 по 24 листопада у м. Баку, Азербайджан. Ключовими темами на порядку денному стануть справедливий енергетичний перехід, технологічні інновації в енергетиці та освіта для нових поколінь, включаючи ініціативи підтримки ініціатив молоді у боротьбі зі зміною клімату.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУгода по клімату