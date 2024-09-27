Москва вирішила протистояти кліматичному порядку денному Заходу газом та ядерною енергетикою

Як зазначає агентство, заяви урядовця можуть стати провісником потенційних зіткнень на кліматичному саміті ООН COP29, який має відбутися у листопаді в Азербайджані.

Відносини між Росією та Заходом знаходяться на найнижчому рівні за останні десятиліття через вторгнення в Україну, і вони мають розбіжності з багатьох питань, включаючи клімат.

Росія, яка має найбільші у світі запаси природного газу, працює над новою енергетичною стратегією до 2050 року.

"У нашій енергетичній стратегії ми врахуємо ті (кліматичні) заходи, які не вплинуть на наш потенціал розвитку, і ми закликатимемо дружні країни робити те саме", - заявив Сорокін на енергетичній конференції.

Він сказав, що енергоефективність має великий потенціал як спосіб розв'язання кліматичної кризи.

"У Росії у нас потенціал енергозбереження становить 20-30%. Це конструктивний спосіб скоротити викиди, а не захаращувати все вітряками та сонячними батареями. Деякі з реалістичних заходів - це використання чистих ресурсів, які у нас є. Наприклад, газу, ядерної енергії або гідроенергії", - сказав Сорокін.

Росія часто заявляла, що використання природного газу нібито повністю сумісне з глобальними цілями боротьби зі зміною клімату, і заявляла, що він має залишатися ключовим елементом енергоспоживання.

Кліматологи стверджують, що зростання видобутку природного газу, в основному метану, стає одним з основних факторів зміни клімату, і що плани щодо розширення галузі можуть завадити зусиллям щодо обмеження викидів парникових газів.

Міжнародне енергетичне агентство попередило, що розробка нових копалин палива неможлива, якщо світ хоче залишатися в межах підвищення на 1,5 градусів від доіндустріальних температур, що було підтверджено країнами на переговорах щодо клімату Cop26 в Глазго.

Конференція ООН з клімату СОР29 пройде з 11 по 24 листопада у м. Баку, Азербайджан. Ключовими темами на порядку денному стануть справедливий енергетичний перехід, технологічні інновації в енергетиці та освіта для нових поколінь, включаючи ініціативи підтримки ініціатив молоді у боротьбі зі зміною клімату.