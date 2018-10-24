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Москва подстрекает другие церкви разорвать отношения с Вселенским патриархом

Новости » Общество    24.10.2018 - 21:46
Фото: патриарх Филарет (РБК-Украина)
Фото: патриарх Филарет (РБК-Украина)

По мнению патриарха Филарета, РПЦ не сможет долго придерживаться своей позиции о разрыве молитвенного единения

Москва подстрекает другие церкви разорвать молитвенное единение с Вселенским патриархом. Об этом заявил предстоятель украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет в эфире "Украинского радио", сообщает РБК-Украина.

"Москва уже заявила, что она прекращает молитвенное единение с Вселенским патриархом. А сейчас подстрекает другие церкви. В частности, Антиохийскую православную церковь, Сербскую церковь - подстрекает, чтобы они не имели молитвенное единение с Вселенским патриархом. Но все это, на наш взгляд, временное. Потому что прекращая единения с Вселенским патриархом, они прекращают единения с подавляющим большинством православных церквей", - сообщил Филарет.

По мнению патриарха, РПЦ не сможет долго придерживаться своей позиции о разрыве молитвенного единения. Ведь это будет иметь масштабные последствия.

"Долго такое положение существовать не может. Рано или поздно Москва будет вынуждена прекратить эту раскольническую деятельность. Если она не прекратит, то окажется в изоляции. Она будет вынуждена выйти из конференции европейских церквей, конференции канонических епископов США. Это отразится на паломничестве на святую землю, на Афон. Все это будет следствием позиции, которую сегодня занимает Москва", - подчеркнул он.

Напомним, 15 октября синод Русской православной церкви принял решение полностью разорвать отношения с Константинопольским патриархатом. В УПЦ отреагировали на решение РПЦ и заявили, что синод московского патриархата повторяет политику Кремля.

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