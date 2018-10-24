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Москва підбурює інші церкви розірвати відносини з Вселенським патріархом

Новини » Суспільство    24.10.2018 - 21:46
Фото: патріарх Філарет (РБК-Украина)
Фото: патріарх Філарет (РБК-Украина)

На думку патріарха Філарета, РПЦ не зможе довго дотримуватись своєї позиції про розрив молитовного єднання

Москва підбурює інші церкви розірвати молитовне єднання з Вселенським патріархом. Про це заявив предстоятель української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) Філарет у ефірі "Українського радіо", повідомляє РБК-Україна.

"Москва вже заявила, що вона припиняє молитовне єднання з Вселенським патріархом. А зараз підбурює інші церкви. Зокрема, Антіохійську православну церкву, Сербську церкву - підбурює, щоб вони не мали молитовне єднання з Вселенським патріархом. Але все це, на наш погляд, тимчасове. Тому що припиняючи єднання з Вселенським патріархом, вони припиняють єднання з переважною більшістю православних церков", - повідомив Філарет.

На думку патріарха, РПЦ не зможе довго дотримуватись своєї позиції про розрив молитовного єднання. Адже це матиме масштабні наслідки.

"Довго таке положення існувати не може. Рано чи пізно, Москва буде змушена припинити цю розкольницьку діяльність. Якщо вона не припинить, то опиниться в ізоляції. Вона буде змушена вийти з конференції європейських церков, конференції  канонічних єпископів США. Це - відобразиться на паломництві на святу землю, на Афон. Все це буде наслідком позиції, яку сьогодні займає Москва", - наголосив він.

Нагадаємо, 15 жовтня синод Російської православної церкви прийняв рішення повністю розірвати стосунки з Константинопольським патріархатом. В УПЦ відреагували на рішення РПЦ і заявили, що синод московського патріархату повторює політику Кремля.

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