Москва почала готуватися до скасування санкцій, - Reuters

Два джерела в російській промисловості повідомили, що міністерство промисловості і торгівлі просить компанії вказати, які санкції необхідно терміново зняти.

Одна людина сказала, що міністерство поширює форму для заповнення компаніями, запитуючи, які санкції найбільше вплинули на їхній бізнес, і виявляючи найбільш чутливі обмеження.

Опитані Reuters люди заявили, що найбільш обтяжливими були питання платежів, хоча три джерела також підкреслили енергетичні санкції, зокрема обмеження на російський нафтовий танкерний флот.

Доступ до долара

Великим російським банкам заборонили використовувати глобальну платіжну мережу SWIFT незабаром після того, як Москва вторглася в Україну в лютому 2022 року. Не маючи доступу до ринків долара і євро, російські компанії були змушені шукати обхідні шляхи в інших валютах і через треті країни.

За словами трьох джерел, зняття цих обмежень і санкцій з банків стане величезним стимулом для Росії, хоча одне з них зазначило, що сподіватися на такий сприятливий результат найближчим часом нереально.

Аналітик "Ренесанс Капіталу" Андрій Мелащенко висловив припущення про ймовірність того, що Європа не піде за жодним кроком США. "Скасування санкцій США не призведе до автоматичного скасування європейських санкцій або повного відновлення платіжної інфраструктури", - сказав він.

За словами двох джерел, найімовірнішим результатом у короткостроковій перспективі є скорочення застосування вторинних санкцій, спрямованих проти компаній у третіх країнах, що дасть змогу Росії обходити обмеження.

Відсутність ясності щодо того, чи будуть застосовуватися вторинні санкції, призвела до того, що лише деякі банки в Китаї готові ризикувати можливою відплатою, що призводить до затримок у платежах і дедалі складніших процедур із запобігання затримкам.

"Обхідні шляхи дорогі й повільні", - сказало одне джерело. "Ми можемо отримати обладнання та технології через Китай або Емірати, але як ми можемо за них заплатити?"

Інша людина сказала, що його бізнес "справді завив", коли Китай посилив розрахунки в серпні минулого року. Для російського бізнесу загалом мільярди доларів доходу не можуть бути врегульовані за вже поставлені товари, сказала ця людина.

Послаблення заходів щодо забезпечення дотримання вторинних санкцій, які багато в чому залежать від США, може поліпшити приймання російських платіжних карток "Мир" - альтернативи Visa і Mastercard.

Інші санкції

Джерело в промисловому секторі повідомило, що пошук танкерів льодового класу є ще однією серйозною проблемою, викликаною проблемами з платежами.

Інше джерело повідомило, що санкції, запроваджені наприкінці терміну повноважень адміністрації Джо Байдена і спрямовані проти суден тіньового флоту Росії, великих компаній з розвідки нафти і мереж, що торгують російською нафтою, виявилися вельми болючими.

Більша частина з приблизно 300 млрд доларів суверенних активів Росії, заморожених Заходом, розташована в Європі, лідери якої займають більш жорстку позицію щодо Москви, ніж Сполучені Штати.

"Питання європейських санкцій буде на столі, не кажучи вже про те, що буде із замороженими активами, - сказав держсекретар США Марко Рубіо. - Європейцям доведеться прийняти якесь рішення про те, що вони збираються робити з цими санкціями".

Президент США Дональд Трамп пригрозив посиленням санкцій проти Москви в разі відмови від переговорів. Однак можливе пом'якшення санкцій, якщо вона погодиться на припинення вогню.