Москва обманом вербує робітників-мігрантів у "спецназ" для фронту, - британська розвідка

Росія продовжує рекламувати та вербувати іноземних громадян для вступу до лав російської армії для участі у бойових діях в Україні. Їх оправляють не у "спеціальні", а у звичайні підрозділи на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається в повідомленні, в останній листівці, написаній англійською мовою, іноземцям пропонується вступити в "спеціальний" підрозділ російської армії та вказується щомісячна зарплата у 2200 доларів, видача 2000 доларів, російський паспорт, безкоштовне медичне обслуговування та навчання.

За даними британської розвідки, у середині 2023 року були поширені онлайн-оголошення про прийом на роботу, спеціально призначені для громадян сусідніх країн, таких як Вірменія та Казахстан, із щомісячними пропозиціями заробітної плати у розмірі 1973 доларів та виплатами у розмірі 5140 доларів.

Крім того, протягом 2023 року Росія також зверталася до мігрантів із Центральної Азії всередині Росії. Нещодавно з'явилися повідомлення про те, що мігрантів з Індії та Непалу завербували і відправили воювати в Україну.

"Цілком ймовірно, що багато хто з завербованих є не професійними солдатами, а робітниками-мігрантами, і їх змушували воювати під хибним приводом або пропонуючи фінансові стимули", - йдеться в повідомленні.

Чисельність іноземних громадян у збройних силах Росії, швидше за все, буде невелика і вони будуть інтегровані до штатних, а не до "спеціальних" підрозділів. "Росія, ймовірно, бажає уникнути подальших непопулярних заходів внутрішньої мобілізації, і, враховуючи значні втрати (нині вони оцінюються в 913 осіб на день), Росії необхідно продовжувати вивчати всі можливості вербування, щоб підтримувати високі темпи припливу людей", - зазначають Міноборони Британії.