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Москва мовчазно визнала ліквідацію Україною літака А-50, - британська розвідка

Україна, П'ятниця 19 січня 2024 12:00
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Москва мовчазно визнала ліквідацію Україною літака А-50, - британська розвідка Фото: А-50 був збитий Україною, визнали у Москві (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія запустила новий літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 замість збитого. Однак він літає значно далі від лінії фронту, що підтверджує успіх України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, раніше повідомлялося, що 14 січня російський літак А-50 майже напевно вибухнув і згодом упав у Азовське море. A-50 є ключовим інструментом для російських операцій над Україною, забезпечуючи попереднє попередження про загрози з повітря, а також функції управління та контролю.

За даними британської розвідки, 17 січня російські ВПС, зважаючи на все, почали експлуатувати ще один А-50, але цього разу над сушею на території Росії в районі Краснодарського краю, далі на схід від України.

"Ця діяльність свідчить про зниження схильності до ризику щодо літаків і спробу зберегти A-50, що залишився, із втратою його загальної ефективності над Україною", - йдеться в повідомленні

Незважаючи на відсутність офіційної позиції Росії щодо втрати А-50, ця діяльність, ймовірно, "демонструє мовчазне визнання Росією успішної операції, проведеної українцями проти дорогого повітряного об'єкта", зазначають у Міноборони Британії. Якщо втрата А-50 відбулася випадково, навряд чи знадобилося б таке рішення.

Ліквідація літака А-50

Нагадаємо, 14 січня ЗСУ збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50 та підбили ІЛ-22.

Спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявляла, що збиття літаків радіолокаційного виявлення А-50 та повітряного командного пункту Іл-22 РФ може відстрочити майбутні ракетні удари.

Водночас речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що збиття російських літаків А-50 та Іл-22 навряд чи серйозно вплине на можливості російської армії обстрілювати територію України.

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