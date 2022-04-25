ru ua
Пн, 25 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Московский аэропорт "Внуково" ввел режим простоя. Сотрудникам сократили зарплату

Новина українською →
Москва, Понедельник 25 апреля 2022 11:53
Московский аэропорт "Внуково" ввел режим простоя. Сотрудникам сократили зарплату Фото: аэропорт "Внуково" отправил сотрудников в простой (facebook com seoshnik1)
Автор: Наталья Юрченко

Московский аэропорт "Внуково" вводит режим простоя из-за "непростой ситуации" в российской авиаотрасли. Прием новых работников прекращается, а сотрудникам сократили зарплату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс.

"Аэропорт "Внуково" вынужден сокращать расходы (...) В части персонала закрыт прием на работу, введен режим простоя, из-за сниженной загрузки сотрудникам предложен режим неполного рабочего времени", - сказал представитель аэропорта.

Сотрудники "Внуково" во время простоя получают две трети оклада, но за ними сохраняется рабочее место.

Напомним, из-за санкций и снижения пассажиропотока самый крупный российский аэропорт "Шереметьево" предлагает своим сотрудникам перейти на работу в супермаркеты или на стройку. Около 20% работников еще в начале апреля перевели в режим простоя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Москва Санкции против России
NEWS
61-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
61-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Руслан Стефанчук: Шансов у любой пророссийской партии больше не будет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Руслан Стефанчук: Шансов у любой пророссийской партии больше не будет