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Москаль, Коровий и Светличная названы лучшими главами ОГА, - исследование

НовостиПолитика    26.03.2018 - 14:48
Иллюстративное фото (Pixabey)
Иллюстративное фото (Pixabey)

По данным исследования, во всех трех областях возросло позитивное отношение к деятельности ОГА

Деятельность руководителей Закарпатской, Винницкой и Харьковской областей получила самые высокие оценки украинцев. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг", проведенном в начале февраля по заказу Международного республиканского института (США).

Так, в Ужгороде деятельность председателя ОГА Геннадия Москаля одобряют 50% опрошенных. На втором месте - руководитель Винницкой ОГА Валерий Коровий, деятельность которого поддерживают 39% опрошенных. Работу председателя Харьковской ОГА Юлии Светличной одобряют 37% опрошенных в рамках исследования жителей области.

Во всех трех областях возросло позитивное отношение к деятельности ОГА по сравнению с 2016 и 2017 годами. Например, в возглавляемой Светличной Харьковской области этот показатель за последний год вырос на 7%.

Самую низкую поддержку имеют руководители Киевской городской, Луганской и Хмельницкой областных государственных администраций.

Как сообщалось ранее, согласно рейтингу Комитета избирателей Украины, лидерами среди глав ОГА в 2017 году стали Юлия Светличная (Харьковская ОГА), Степан Барна (Тернопольская ОГА) и Валерий Коровий (Винницкая ОГА). В 2016 году, по данным КИУ, рейтинг председателю ОГА также возглавляла Юлия Светличная.

 

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Теги публикации: Юлия Светличная, Москаль, рейтинг  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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