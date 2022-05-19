Мощун получит новый генплан, в Мотыжине отстроят школу, - Тимошенко

В Киевской области активно восстанавливают критическую инфраструктуру и жилые дома, которые повредила армия государства-террориста России. Всего оккупанты разрушили в области более 4 тыс. жилых домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Facebook .

По его словам, разрушениям подверглись 46 общин области с 69. Больше всего от действий захватчиков пострадали Бучанская, Ирпенская, Гостомельская, Бородянская, Макаровская, Великодимерская и Писковская общины.

Сейчас коммунальщики завершают восстановление энергоснабжения. Враг повредил 10 тыс. километров электролиний, восстановление которых стоило 300 млн грн. Вместо запланированных 60 дней вернуть свет удалось за 45.

"Все это только цифры. За ними реальные люди, энергетики, которые сделали свою работу и помогли жителям Киевской области стать на шаг ближе к привычной жизни", - сказал Тимошенко.

В селе Андреевка Макаровской общины оккупанты обустроили штаб в школе и разрушили детский сад. Уничтожили 74 жилые дома, повредили 274. Без крова остались 43 семьи.

Сейчас в 50 частных домах уже начали текущий ремонт кровель. К селу вернули газо- и электроснабжение частично восстановили связь и интернет.

В Мотыжине разрушено 15 домов, еще 40 - повреждены и требуют ремонта. Пострадал Мотыжинский лицей. В 50-летнем учебном заведении российская армия повредила два этажа, несколько учебных кабинетов полностью уничтожила.

"Сделаем все необходимое, чтобы детям здесь было еще комфортнее, чем до появления оккупантов и они могли прийти сюда с началом нового учебного года", - подчеркнул заместитель руководителя ОП.

В Мощуне уже запустили транспортное сообщение с Киевом. Продолжается восстановление электроснабжения и интернета. Для восстановления жилья определили дорожную карту по работе над генеральным планом населенного пункта, готовят документы для его обнародования и проведения общественного обсуждения.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что для быстрого восстановления освобожденных регионов была наработана специальная инструкция на примере Бучи.