Мощун отримає новий генплан, у Мотижині відбудують школу, - Тимошенко

У Київській області активно відновлюють критичну інфраструктуру та житлові будинки, які пошкодила армія держави-терориста Росії. Загалом окупанти зруйнували в області понад 4 тис. житлових будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Facebook .

За його словами, руйнувань зазнали 46 громад області з 69. Найбільше від дій загарбників постраждали Бучанська, Ірпінська, Гостомельська, Бородянська, Макарівська, Великодимерська та Пісківська громади.

Наразі комунальники завершують відновлення енергопостачання. Ворог пошкодив 10 тис. кілометрів електроліній, відновлення яких коштувало 300 млн грн. Замість запланованих 60 днів повернути світло вдалось за 45.

"Все це тільки цифри. За ними реальні люди, енергетики, які зробили свою роботу та допомогли мешканцям Київщини стати на крок ближче до звичного життя", - сказав Тимошенко.

У селі Андріївка Макарівської громади окупанти облаштували штаб в школі та зруйнували дитячий садочок. Знищили 74 житлові будинки, пошкодили 274. Без даху над головою залишились 43 родини.

Зараз у 50 приватних будинках вже розпочали поточний ремонт покрівель. До села повернули газо- та електропостачання, частково відновили зв’язок та інтернет.

У Мотижині зруйновано 15 будинків, ще 40 - пошкоджені й потребують ремонту. Постраждав Мотижинський ліцей. У 50-річному навчальному закладі російська армія пошкодила два поверхи, кілька навчальних кабінетів повністю знищила.

"Зробимо все необхідне, щоб учням тут було ще комфортніше, ніж до появи окупантів і вони могли прийти сюди з початком нового навчального року", - наголосив заступник керівника ОП.

У Мощуні вже запустили транспортне сполучення з Києвом. Триває відновлення електропостачання та Інтернету. Для відновлення житла визначили дорожню карту по роботі над генеральним планом населеного пункту, готують документи для його оприлюднення та проведення громадського обговорення.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що для швидкого відновлення звільнених регіонів була напрацьована спеціальна інструкція на прикладі Бучі.