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Мощный тайфун обрушился на Гонконг. Есть погибший и пострадавшие

Автор: Анастасия Рокитна

На Гонконг обрушился мощный тайфун. В результате непогоды погиб один человек, а еще 20 человек пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на South China Morning Post.

В Гонконге объявлен восьмой сигнал штормового предупреждения по 10-балльной шкале.

Из-за стихии в школах остановили занятия и отменили торговлю на фондовом рынке.

Законодательный совет отложил свое еженедельное заседание до 20 октября. Кроме того, почти везде остановили движение транспорта.

Из-за сильного ветра 31-летний мужчина потерял контроль над своим мотоциклом и врезался в фонарный столб. Его доставили в больницу, где он впоследствии скончался. По меньшей мере 20 человек получили травмы.

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Гонконг