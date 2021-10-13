Мощный тайфун обрушился на Гонконг. Есть погибший и пострадавшие

На Гонконг обрушился мощный тайфун. В результате непогоды погиб один человек, а еще 20 человек пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на South China Morning Post .

В Гонконге объявлен восьмой сигнал штормового предупреждения по 10-балльной шкале.

Из-за стихии в школах остановили занятия и отменили торговлю на фондовом рынке.

Законодательный совет отложил свое еженедельное заседание до 20 октября. Кроме того, почти везде остановили движение транспорта.

Из-за сильного ветра 31-летний мужчина потерял контроль над своим мотоциклом и врезался в фонарный столб. Его доставили в больницу, где он впоследствии скончался. По меньшей мере 20 человек получили травмы.