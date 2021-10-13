Потужний тайфун обрушився на Гонконг. Є загиблий та постраждалі
Фото: тайфун обрушився на Гонконг (facebook)
На Гонконг обрушився потужний тайфун. В результаті негоди загинула одна людина, а ще 20 осіб постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на South China Morning Post.
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