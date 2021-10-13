Потужний тайфун обрушився на Гонконг. Є загиблий та постраждалі

На Гонконг обрушився потужний тайфун. В результаті негоди загинула одна людина, а ще 20 осіб постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на South China Morning Post .

У Гонконгу оголошено восьмий сигнал штормового попередження за 10-бальною шкалою.

Через стихію у школах зупинили заняття і скасували торгівлю на фондовому ринку.

Законодавчий рада відклала своє щотижневе засідання до 20 жовтня. Окрім того, майже всюди зупинили рух транспорту.

Через сильний вітер 31-річний чоловік втратив контроль над своїм мотоциклом і врізався у ліхтарний стовп. Його доправили в лікарню, де він згодом помер. Щонайменше 20 осіб дістали травми.