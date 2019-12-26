Мощный тайфун на Филиппинах: погибли 16 человек

На Филиппинах в результате тайфуна "Фанфон" погибли как минимум 16 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP.

Как отмечается, тайфун обрушился на Филиппины 25 декабря. Скорость ветра достигала 197 км/час. Погибли люди, которые проживали в населенных пунктах группы островов Висайя. Также пострадали популярны у иностранных туристов острова Боракай и Корон.

Фото: тайфун "Фанфон" (twitter.com)

В результате непогоды были сорваны крыши домов и вырваны столбы. Одна из опор линии электропередач упала, когда рядом проходил патрульный полиции - он погиб в результате удара электрическим током.

Фанфон отнесли к тайфуном второй категории.

Напомним, ранее на Филиппинах произошло мощное землетрясение. По последним данным погибли четыре человека и 14 пострадали. Больше всего пострадала провинция Южный Давао.

Кроме того, в Японии в результате тайфуна "Хахибис", что постиг страну в октябре, погибли 98 человек, десять человек считаются пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что в Индии в результате сильных ливней, которые вызвали оползни и наводнения, погибли по меньшей мере 80 человек.