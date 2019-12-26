Мощный тайфун на Филиппинах: погибли 16 человек

В результате тайфуна на Филиппинах были сорваны крыши домов и вырваны столбы
На Филиппинах в результате тайфуна "Фанфон" погибли как минимум 16 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP.
Как отмечается, тайфун обрушился на Филиппины 25 декабря. Скорость ветра достигала 197 км/час. Погибли люди, которые проживали в населенных пунктах группы островов Висайя. Также пострадали популярны у иностранных туристов острова Боракай и Корон.
Фото: тайфун "Фанфон" (twitter.com)
В результате непогоды были сорваны крыши домов и вырваны столбы. Одна из опор линии электропередач упала, когда рядом проходил патрульный полиции - он погиб в результате удара электрическим током.
Фанфон отнесли к тайфуном второй категории.
Напомним, ранее на Филиппинах произошло мощное землетрясение. По последним данным погибли четыре человека и 14 пострадали. Больше всего пострадала провинция Южный Давао.
Кроме того, в Японии в результате тайфуна "Хахибис", что постиг страну в октябре, погибли 98 человек, десять человек считаются пропавшими без вести.
Ранее сообщалось, что в Индии в результате сильных ливней, которые вызвали оползни и наводнения, погибли по меньшей мере 80 человек.