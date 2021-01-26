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В Морской администрации заявили, что за протестами моряков могут стоять крюинговые компании

Автор: РБК-Украина

За митингующими моряками могут стоять интересы крюинговых компаний. Соответствующие протесты уже прошли в Одессе и Мариуполе.

Об этом заявил и.о. председателя Государственной службы морского и речного транспорта Украины Андрей Глазков в комментарии РБК-Украина.

По его словам, за протестами стоят люди, которые пытаются выжать политические дивиденды из сложившейся ситуации, и крюинговые компании, которые хотят "упрощения" без тестов.

В таком случае, по его словам, они смогут "помочь" морякам получить послужные книжки с нужными записями для подтверждения стажа.

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Напоминаем, в августе 2020 правительство ликвидировало Инспекцию по вопросам подготовки и дипломирования моряков. В свою очередь, морская администрация заявила о готовности внедрить автоматизированные экзамены и электронный кабинет моряка.

Впрочем, дискуссия относительно дипломирования моряков начала набирать обороты. Основной спор идет вокруг подтверждение профессионализма моряка. Отдельные общественные организации предлагают подтверждать стаж по записям в послужной книжке моряка без каких-либо других подтверждений.

Морская администрация предложила другие решения - предоставления контрактов, информацию об уплате налогов, как подтверждение, что моряк работал по специальности.

Морская община отказалась от таких вариантов. Как компромиссный вариант администрация предложила подтверждать стаж составлением тестов - без участия экзаменатора-человека.

В декабре 2020 года было презентовано пилотную версию автоматизированной системы тестирования моряков, которая исключает человеческий фактор. Только программа определяет составлен экзамен или нет. До марта 2021 года запланирован запуск системы тестирования.

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