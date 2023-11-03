Морський коридор в дії: в Україну йде імпорт, а ставки страхування знижуються

За його словами, для початку роботи коридору, встановленого ЗСУ, треба було вирішити питання "першої пробної кулі".

"Тобто найсміливіші пішли, попри те, що були досить високі ставки зі страхування - приблизно 5% від вартості судна вантажу. Але знайшлися сміливці, і зараз вже понад 70 суден на захід, я думаю, вже ближче до 80, і майже 60 вже на вихід. Відповідно люди повірили, страхові ставки стали суттєво падати. І, крім того, цей канал уже перетворився не лише на експортний, а й на експортно-імпортний, що теж важливо", - сказав спікер.

Він також наголосив, що Військово-морські сили ЗСУ докладають максимум зусиль для того, щоб гарантувати безпеку роботи коридору.

"Ми будемо й далі робити все можливе для того, щоб він розширювався. І ми потихеньку наближаємося до позначки в 1,5 млн т. Це досить багато вже", - зазначив Дмитро Плетенчук.

Як відомо, український морський коридор було відкрито завдяки зусиллям Міністерства інфраструктури та ЗСУ.

Водночас експерти та учасники ринку зауважують: для того, щоб наростити обсяг експорту новим коридором, необхідно посилити ППО в портах.