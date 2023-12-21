Морським коридором експортували вже 10 млн тонн вантажів до 24 країн світу, - Мінвідновлення

З серпня 2023 року морським коридором у Чорному морі 302 судна експортували продукцію українських аграріїв та інші вантажі до 24 країн світу. Загалом, за даними Міністерства відновлення, морським коридором у Чорному морі експортовано 10 млн тонн вантажів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мінвідновлення.

"За 4 місяці роботи коридору розширено номенклатуру вантажів і розпочато їхній експорт. Суттєво збільшився обсяг агропродукції: з 278 тис. тонн в перший місяць до майже 5 млн тонн зараз", - йдеться в повідомленні.

Попри систематичні атаки росії на портову інфраструктуру український коридор працює: порти Великої Одеси прийняли 337 нових суден під завантаження, ще 79 – готуються прийняти найближчим часом.

Водночас досі не вирішеним є питання страхування, тому ставки страхування досі лишаються на високому рівні.

Як відомо, у держбюджеті-2023 на створення страхового фонду було виділено 20 млрд грн ($547 млн), проте ці кошти так не використали.

У бюджеті на наступний рік розмір страхового фонду було скорочено у 10 разів - до 2 млрд грн (коштом резервного фонду держбюджету).