Морским коридором экспортировали уже 10 млн тонн грузов в 24 страны мира, - Минвосстановления

С августа 2023 года морским коридором в Черном море 302 судна экспортировали продукцию украинских аграриев и другие грузы в 24 страны мира. Всего по данным Министерства восстановления, морским коридором в Черном море экспортировано 10 млн тонн грузов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минвосстановления.

"За 4 месяца работы коридора расширена номенклатура грузов и начат их экспорт. Существенно увеличился объем агропродукции: с 278 тыс. тонн в первый месяц до почти 5 млн тонн сейчас", - говорится в сообщении.

Несмотря на систематические атаки россии на портовую инфраструктуру, украинский коридор работает: порты Большой Одессы приняли 337 новых судов под загрузку, еще 79 – готовятся принять в ближайшее время.

В то же время до сих пор не решен вопрос страхования, поэтому ставки страхования до сих пор остаются на высоком уровне.

Как известно, в госбюджете-2023 на создание страхового фонда было выделено 20 млрд. грн. ($547 млн.), однако эти средства так не использовали.

В бюджете на следующий год размер страхового фонда был сокращен в 10 раз – до 2 млрд грн (ценой резервного фонда госбюджета).