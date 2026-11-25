Наступне слухання - 30 листопада

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) провів 23 листопада чергове засідання у справі про стягнення в дохід держави підсанкційних активів групи IDS Ukraine ("Моршинська", "Миргородська", "Аляска").

Судді вийшли на фінішну пряму, оскільки колегії залишилося дослідити лише один том матеріалів з 59 наявних. Наступне слухання призначили на 30 листопада, після чого процес перейде у стадію судових дебатів, які зазвичай тривають одне-два засідання.

Тому фактично "Моршинська" може стати державною (або частково державною з огляду на непідсанкційних акціонерів) вже за до середини грудня.

Розгляд триває 2 роки

Судовий процес за позовом Міністерства юстиції триває з вересня 2024 року, хоча закон відводить на такі справи лише 30 днів. Якщо колегія суддів задовольнить вимоги відомства, корпоративні права IDS Ukraine повністю або частково перейдуть у власність держави під управління Фонду державного майна.

Попри близьку розв'язку у суді, чиновники Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продовжують спроби передачі активів IDS Ukraine у тимчасове управління. Відбір на зовнішнього управителя стартував у липні 2026 року через систему Prozorro.

У вересні переможцем аукціону після дискваліфікації одного з претендентів АРМА затвердило ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас". Згідно з даними реєстрів на Opendatabot та YouControl, статутний капітал юрбюро становить 1000 грн.

У штаті працюють троє людей, а чистий прибуток за 2025 рік становив близько 8,4 тис. грн. Яким чином невелика компанія без досвіду управління великими промисловими об'єктами отримала право очолити лідера галузі - питання до антикорупційних і правоохоронних органів.

Наразі судді ВАКС готуються ухвалити рішення про націоналізацію, в той же час юрфірма "Пріорітас" за сприяння АРМА намагається отримати контроль над багатомільярдним бізнесом без зобов’язань щодо збереження вартості активів.

Чи потрапить стратегічний виробник в руки посередника або ж законне право власності на компанію і її кошти отримає держава - покаже найближчий місяць.