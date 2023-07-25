Морпіх США, якого раніше звільнили з в'язниці РФ, був поранений на війні в Україні

Про кого йде мова

Тревор Рід був поранений кілька тижнів тому. Про це розповіла на умовах анонімності людина, знайома з інцидентом.

За даними журналістів, Ріда було звільнено з-під варти торік унаслідок обміну полоненими в обмін на російського льотчика, ув'язненого у США за звинуваченням у змові з наркоторговцями.

Влітку 2020 року Тревора Ріда засудили до 9 років колонії. Його звинуватили в нападі на поліцейських у Москві. Уже через рік його перевели зі слідчого ізолятора в колонію Мордовії.

Яка доля морпіха

Ведант Патель повідомив, що Ріда доправили до Німеччини для надання медичної допомоги. За його словами, Рід не діяв від імені уряду США.

"Я хочу внести ясність. Пан Рід не займався жодною діяльністю від імені уряду США", - додали в Держдепі.

Ведант додав, що США дуже чітко попереджали американських громадян, американських підданих, щоб вони не їздили в Україну, не кажучи вже про участь у бойових діях.

"Як ви знаєте, ми не в змозі надати допомогу в евакуації приватних громадян США з України, включно з тими американцями, які можуть вирішити поїхати в Україну для участі в бойових діях", - сказав представник Держдепу США.

Участь громадян США у війні в Україні

У жовтні минулого року громадянин Сполучених Штатів загинув у східній частині України.

Також повідомлялось, що в Україні загинув ще один громадянин Сполучених Штатів Америки. Його особистість зберігають у секреті.

Вже у липні 2023 року повідомлялось, що ветеран американської армії з Маршфілда (штат Вісконсин) загинув у бою за Україну 16 лютого.