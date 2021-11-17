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Морпехи, танки и авиация. Украина провела учения возле Крыма

Автор: Анастасия Рокитна

Украина вблизи административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым провела военные учения. Состоялись батальонные тактические учения с боевой стрельбой и привлечением авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства обороны Украины.

К учениям был задействован батальон морской пехоты, усиленный танковой ротой и подразделением вертолетов армейской авиации.

Военные дали отпор условному отряду морской пехоты условного противника, пытавшегося прорвать оборону. Кроме того, морские пехотинцы при поддержке танков и артиллерии сделали невозможным продвижение основных сил противника вглубь обороны.

В ходе тренировок личный состав получил практику ведения боя, а командиры всех звеньев отработали взаимодействие в условиях, приближенных к боевым.

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