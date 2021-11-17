Морпехи, танки и авиация. Украина провела учения возле Крыма

Украина вблизи административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым провела военные учения. Состоялись батальонные тактические учения с боевой стрельбой и привлечением авиации.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства обороны Украины.
К учениям был задействован батальон морской пехоты, усиленный танковой ротой и подразделением вертолетов армейской авиации.
Военные дали отпор условному отряду морской пехоты условного противника, пытавшегося прорвать оборону. Кроме того, морские пехотинцы при поддержке танков и артиллерии сделали невозможным продвижение основных сил противника вглубь обороны.
В ходе тренировок личный состав получил практику ведения боя, а командиры всех звеньев отработали взаимодействие в условиях, приближенных к боевым.