Морпіхи, танки та авіація. Україна провела навчання біля Криму
Україна поблизу адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим провела військові навчання. Відбулися батальйонні тактичні навчання з бойовою стрільбою та залученням авіації.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства оборони України.
До навчань було задіяно батальйон морської піхоти, посилений танковою ротою та підрозділом вертольотів армійської авіації.
Військові дали відсіч умовному загону морської піхоти умовного противника, що намагався прорвати оборону. Крім того, морські піхотинці за підтримки танків і артилерії унеможливили просування основних сил противника вглиб оборони.
В ході тренувань особовий склад отримав практику ведення бою, а командири всіх ланок відпрацювали взаємодію в умовах, наближених до бойових.