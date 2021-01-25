Морозы в Украине: синоптики рассказали о вреде для урожаев

Начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко заявила, что сильные морозы не несут значительный ущерб будущему урожаю. При этом она отметила, что большей территории страны морозы не нанесли значительный ущерб зимующим культурам.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

"Украинский гидрометеорологический центр сообщает, что сильные морозы (минус 18-32 градуса), наблюдавшихся в Украине на протяжении последней недели, на большинстве площадей не нанесли значительный ущерб зимующим культурам (пшеница, рожь, ячмень, рапс). Несмотря на очень низкие температуры, условий для вымерзания посевов не возникало благодаря снежному покрову, который образовался на полях перед похолоданием", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в районах с недостаточным снегом покровом возможно локальное повреждение озимого ячменя, рапса и слаборазвитых растений озимой пшеницы.

"Морозы до минус 20-32 градуса, наблюдавшиеся на всей территории, кроме Закарпатской и Черновицкой областей (где они достигали минус 15-18 градусов), могли повредить почки плодовых и винограда в тех районах, где такая температура удерживалась более 3-х дней", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина установила рекорд по экспорту зерна. По результатам 2019/2020 маркетингового года на внешние рынки поставлены рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки. Это на 6,8 млн тонн больше чем в прошлом маркетинговом году, когда экспорт составил 50,4 млн тонн.